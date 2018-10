Herren des Northeimer HC feiern klaren Heimsieg

Die Drittliga-Handballer des Northeimer HC haben in der 3. Liga West ihr Punktekonto auf 8:6 Zähler ausgebaut. Vor heimischer Kulisse in der Schuwallhalle besiegten die NHC-Herren den TuS Volmetal mit 35:30 (17:11) und konnte zudem einen Neuzugang präsentieren. Malte Wodarz ist für den Rückraum vorgesehen.

Der 19-Jährige soll mit seinen 1,99 m für die einfachen Tore aus der sogenannten zweiten Reihe sorgen. Der aus Wiensen bei Uslar stammende Wodarz kommt vom Nachbarn MTV Moringen und war in den vergangenen Monaten in Spanien aktiv. Er soll behutsam aufgebaut und sukzessive an das Drittliga-Niveau herangeführt werden. Gegen Volmetal kam Wodarz bereits zum Einsatz, blieb aber ohne Treffer.

Dafür zeigte sich Efthymios Iliopoulos einmal mehr treffsicher, zehn Tore steuerte der Grieche für den NHC bei. Sören Lange gelangen sieben Treffer. Entscheidend beim Northeimer Sieg waren die Minuten vor und nach dem Seitenwechsel. Aus einem 14:11 in der 26. Minute machten die Hausherren ein 20:11 (33.), näher als auf fünf Tore kam Volmetal in der Folge nicht mehr heran.