Bei Wacker Nordhausen herrscht Derbyfieber

Es geht nur um drei Punkte, und doch ist es kein Spiel wie jedes andere. Am Sonntag trifft der FSV Wacker 90 Nordhausen in der Regionalliga Nordost auf Rot-Weiß Erfurt. Anpfiff des Thüringenderbys ist um 13.30 Uhr. Die Vorfreude in Nordhausen ist riesig, das zeigen auch die Ticketverkäufe. Die...