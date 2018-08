BG Göttingen zeigt in Belgien gute Ansätze

Seit gut zwei Wochen bereitet sich das neuformierte Basketball-Team der BG Göttingen auf die BBL-Saison 2018/19 vor – am kommenden Montag präsentieren sich die Veilchen zum ersten Mal der Öffentlichkeit in Südniedersachsen: Am 3. September stellt sich die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers ab 18 Uhr im Göttinger Kauf Park exklusiv dem Publikum vor.

Bei kleinen Spielen haben die BG-Anhänger im direkten Duell mit den Basketball-Profis die Chance, Tickets für Veilchen-Heimspiele zu gewinnen. Nach der Präsentation und den Spielen steht die gesamte Mannschaft den Fans für Fotos und Autogrammwünsche zur Verfügung.

Sieg und Niederlage in Belgien

Ihre ersten beiden Testspiele in der Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison haben die Veilchen am Wochenende in Belgien absolviert. Am Freitag und Samstag trat die Mannschaft von Johan Roijakkers gegen die Erstligisten Belfius Mons-Hainaut und Telenet Giants Antwerpen an – die Ausbeute fiel mit einem Sieg und einer Niederlage ausgeglichen aus.

Die Partie in Mons gewannen die Veilchen souverän 79:63 (40:31). Die Südniedersachsen entschieden den ersten Abschnitt knapp für sich und bauten ihren Vorsprung bis zur Halbzeit aus. Auch nach dem Seitenwechsel ließen die Veilchen nicht nach. „Dafür, dass es unser erstes Testspiel war, hat mir die Energie von allen Spielern gut gefallen“, sagt Roijakkers. „Es gibt aber noch viel zu tun.“ Beste Werfer bei den Göttingern waren Micheal Stockton (14 Punkte) und Dennis Kramer (13 Punkte).

In Antwerpen verließen die Südniedersachsen beim zweiten Spiel innerhalb von 24 Stunden die Kräfte, so dass das Duell 69:76 (29:35) verloren ging. Nach einem ausgeglichen ersten Viertel erarbeiteten sich die Hausherren leichte Vorteile. Nach dem Seitenwechsel wuchs der Veilchen-Rückstand auf zehn Punkte an, doch zum Ende des dritten Abschnitts drehte die Roijakkers-Truppe auf und erzielte elf Zähler in Folge (55:52). Im Schlussviertel gelang es der BG, die Führung weiter auszubauen (68:61), ehe die Kräfte nachließen und ein 1:15-Lauf den Südniedersachsen den Sieg kostete. Erneut war Stockton der Topscorer (13 Punkte), auch Mihajlo Andric (13), Stephan Haukohl (11) und Pendarvis Williams (10) punkteten zweistellig: „Heute waren wir in der ersten Halbzeit etwas platt. Wir hatten Chancen, das Spiel zu gewinnen, uns fehlte aber die Fitness“, sagte Roijakkers zum Spiel in Antwerpen.