HSG oha wird seiner Favoritenrolle gerecht

In der ersten Runde des HVN-Pokal wurde die HSG oha ihrer Favoritenrolle gerecht und zog in die zweite Runde ein. In der heimischen Mahntehalle setzte sich die Mannschaft von Trainer Jens Wilfer in allen drei Partien recht souverän durch. Nach dem sich die HSG Schoningen/Uslar/Wiensen im ersten...