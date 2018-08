Auswahl der Flippo Baskets 74 Göttingen wird Meister

Das geht ja gut los: Wenn auch wenn es nicht im klassischen Basketball, sondern im Streetball-ähnlichen 3x3-Wettbewerb, eine Auswahl der Flippo Baskets 74 Göttingen ist mit einem Titel in die Saison gestartet. Bei den German Championships auf dem Hamburger Spielbudenplatz belegten Jennifer Crowder, Corinna Dobroniak, Vasiliki Karambatsa und Neuzugang Theresa Simon am vergangenen Wochenende den ersten Platz.

Mit einer Wildcard waren die Veilchen Ladies als „2international Homies“ ins Turnier auf der Reeperbahn gestartet. Dabei hatten sie prominente Gesellschaft. Denn auch der Braunschweiger NBA-Profi und Nationalspieler Dennis Schröder nahm an den Meisterschaften teil. 2020 feiert die Basketball-Variante in Tokio sogar ihre olympische Premiere.

Die Göttingerinnen starteten gut in den Wettbewerb und besiegten in der ersten Partie die ChiroConcept Baskets, eine Auswahl von Zweitliga-Spielerinnen aus dem Ruhrgebiet, mit 21:13. Enger lief es im zweiten Match gegen die Heidelbeeren, ein Team von Erstliga-Absteiger Heidelberg, als es lediglich 9:6 hieß. Damit allerdings war der Gruppensieg geschafft und im Halbfinale ging es gegen Arnold Girls, die mit deutschen Junioren-Nationalspielerinnen aufliefen.

Das Nationalteam wird besiegt

Hier siegten die 2International Homies relativ deutlich mit 19:10. Im Endspiel auf dem voll besetzten Centre Court war die deutsche 3x3-Nationalmannschaft, die als Arnold Ladies am Turnier teilnahm, der Gegner. Crowder & Co. ließen sich vom hochkarätig besetzten Kontrahenten allerdings nicht beeindrucken und siegten erneut relativ klar mit 18:9.

Beim 3x3-Wettbewerb spielen jeweils drei Spielerinnen in einer Mannschaft in einem Halbfeld auf nur einen Korb. Die Angriffszeit ist mit zwölf Sekunden sehr kurz, so dass das Spiel noch schneller als im herkömmlichen Basketball ist. Die Spielzeit beträgt jeweils zehn Minuten. Das Turnier in Hamburg wurde vom DBB veranstaltet und verzeichnete mit mehreren tausend Besuchern einen neuen Zuschauerrekord.

Am kommenden Wochenende reisen die Flippo Baskets BG 74 zu einem Vorbereitungsturnier nach Weiterstadt. Dort treffen die Göttinger Erstliga-Basketballerinnen in der Vorrunde auf die Zweitligisten BBZ Opladen und Krofdorf Knights sowie den luxemburgischen Erstligisten Baskets Esch.