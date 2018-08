Great Barrier Run in Göttingen liegt auf Rekordkurs

Göttingen Am Hindernislauf am Samstag, 15. September, wollen mehr als 2.500 Sportler teilnehmen. Noch bis zum 26. August ist die Anmeldung möglich.

Der Great Barrier Run liegt auf Rekordkurs. Göttingens Hindernislauf, der am 15. September auf dem Gelände des Hochschulsports der Universität Göttingen stattfindet, vermeldet mit mehr als 2.500 Anmeldungen einen neuen Teilnehmerrekord. Die Vorjahreszahl von 2.000 ist schon deutlich geknackt, für Interessierte bleiben nur noch wenige Tage, sich anzumelden. Noch bis zum 26. August läuft die Anmeldefrist, die Teilnehmerzahl könnte somit sogar noch weiter klettern.

Beim sogenannten „Great Barrier Run powered bei Dürkop“ gilt es die 5 km oder 10 km-Strecke mit ihren über 20 beziehungsweise 40 Hindernissen, gemeinsam mit den anderen Startenden, zu bewältigen und im Team das Ziel zu erreichen. Dabei haben sich die Veranstalter für die 4. Auflage des Laufs gewohnt kreative Hindernisse einfallen lassen: „Wir werden wieder neue Hindernisse in den Parcours einbauen und bestehende Hindernisse erweitern, so dass alle Teilnehmenden auf ihre Kosten kommen“, erklärt Mischa Lumme, Projektleiter des Hindernislaufs vom Veranstalter Hochschulsport Göttingen, das Konzept des Great Barrier Run.

Umfangreiches Rahmenprogramm

„Wir freuen uns schon jetzt sehr auf die Veranstaltung und die vielen strahlenden Gesichter am Start“, so Mischa Lumme weiter. Auch das Rahmenprogramm des Great Barrier Run hat es in sich: Auf der großen Foodtruck Meile bieten 15 Gastronomen internationale Speisen an – unter anderem wird es Indisch, Sucuk-Burger, Pulled Pork und Frozen Yoghurt geben. Mehrere Kinderhüpfburgen, Moderatoren, DJ und Mitmachaktionen der Sponsoren sorgen für einen Volksfestcharakter und laden zum Verweilen für Zuschauer und Teilnehmende ein.

Der Great Barrier Run richtet sich sowohl an Studierende und Mitarbeiter der Universität als auch an alle Sportinteressierten in Südniedersachsen und Nordhessen gleichermaßen.

Die Online-Anmeldung, weiteren Infos und Bildergalerien aus den vergangenen Jahren unter www.great-barrier-run.de. Die Anmeldung ist noch bis zum 26. August möglich. Bei einer Teamanmeldung ab fünf Personen ist ein Startplatz kostenfrei.