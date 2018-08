Veilchen-Ladies bereiten sich auf Erstliga-Saison vor

In der vergangenen Woche sind die Basketballerinnen der Flippo Baskets BG 74 in die Saisonvorbereitung gestartet. Mit einem Kader von elf Akteurinnen werden der Göttinger Headcoach Giannis Koukos und sein neuer Co-Trainer Matthias Haller bis zum Saisonstart ein äußerst intensives Programm absolvieren.

Nahezu täglich sind die Damen gleich mehrfach gefordert. Im Athleticum Junge wird an der körperlichen Fitness gefeilt, in der heimischen FKG-Halle geht es mit dem Ball um Technik und Taktik. Außerdem stehen in den kommenden Wochen drei Vorbereitungsturniere in der Fremde sowie die offizielle Teampräsentation am 8. September um 18 Uhr im FKG mit einem Testspiel gegen Erstliga-Absteiger SV Halle Lions auf dem Programm.

Erstes Turnier in Weiterstadt

Der Reigen der Vorbereitungsturniere beginnt wie im Vorjahr am 25. und 26. August im hessischen Weiterstadt. Dort werden die Veilchen Ladies als Titelverteidiger in der Vorrunde auf die Zweitligisten Krofdorf Knights und BBZ Opladen sowie den luxemburgischen Erstligisten Baskets Esch treffen.

Eine Woche später geht es dann nach Luxemburg, wo Testspiele gegen Erstligisten aus dem Nachbarland anstehen. Nach der Teampräsentation gegen Halle stehen die Chemnitz-Wochen für die Veilchen auf dem Programm. Denn sowohl beim Vorbereitungsturnier in Nördlingen (16. und 17. September) als auch eine Woche später beim Pflichtspiel-Auftakt in der zweiten Runde des DBBL-Pokals treffen die Göttingerinnen auf die Chemcats. „Das ist zwar etwas unglücklich, aber leider nicht zu ändern“, kommentiert Veilchen-Geschäftsführer Richard Crowder die Konstellation. Die BG hatte schon vor der Auslosung im Pokal in Nördlingen zugesagt.

Nicht gerade glücklich meinte es die Losfee im Pokal-Wettbewerb. Denn für die zweite Runde wurden lediglich zwei Erstliga-Partien gezogen, eine davon mit Göttinger Beteiligung. Die Partie wird am Sonntag, 23. September um 16 Uhr im FKG ausgetragen. Eine Woche später steht der Punktspiel-Start in der ersten Liga beim Season-Opening in Keltern auf dem Programm. Dort werden die Veilchen Ladies am Samstag, 29. September, um 18.30 Uhr auf die TH Wohnbau Angels Nördlingen treffen.