1. SC Göttingen 05 steht kurz vor dem Aufstieg

Bovenden In der Fußball-Bezirksliga steht der 1. SC Göttingen 05 kurz vor dem sofortigen Wiederaufstieg in die Landesliga. In einem Nachholspiel setzten sich die Unistädter am Dienstagabend mit 2:0 (1:0) beim Bovender SV durch. Vor mehr als 500 Zuschauern boten die Hausherren den Göttingern einen Kampf auf...