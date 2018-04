Der JFV-Nachwuchs bestreitet Nachholspiele

Lindau Am heutigen Dienstag erwartet die B-Jugend des JFV Rhume-Oder in der Bezirksliga die SVG Einbeck zu einem Nachholspiel. Los geht es in Lindau um 18.30 Uhr. Am Mittwoch hat die Bezirksliga-A-Jugend des JFV in Bilshausen um 18.30 Uhr den SC Hainberg zu Gast.