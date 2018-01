Mit neuer Energie Herne vor heimischer Kulisse bezwingen

Braunlage. Die Harzer Falken haben ein strammes Programm in der Qualifikationsrunde der Eishockey-Oberliga an diesem Wochenende zu absolvieren. Nach der Partie bei den Crocodiles Hamburg am Freitag empfängt die Mannschaft am morgigen Sonntag um 18 Uhr im Braunlager Wurmbergstadion den Herner EV. ...