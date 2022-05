Europapokal oder Sex? Eintracht-Matchwinner Trapp hat gern beides

Diese Aussage seines Vereinspräsidenten Peter Fischer wollte Kevin Trapp nun auch nicht so stehen lassen. Der Funktionär von Eintracht Frankfurt hatte noch vor dem Titel in der Europa League zur Motivation gesagt: „Ein Europapokal-Sieg ist tausendmal besser als Sex. Weil diese Pokale gibt es verdammt, verdammt selten.“ Die Eintracht holte am Mittwochabend in Sevilla dann wirklich einen, gegen den Finalrivalen Glasgow Rangers gab es in Sevilla ein 5:4 nach Elfmeterschießen.

Der 31 Jahre alte Trapp, der mit seinen Paraden in der Verlängerung und im Elfmeterschießen zum Eintracht-Matchwinner wurde, merkte dazu an: „Ich weiß nicht, ob ich der Aussage, dass der Pokal schöner als Sex ist, so ganz zustimme. Der Pokal ist schön, aber Sex auch“, sagte Trapp, der mit dem Topmodel Izabel Goulart liiert ist.

Eintracht Frankfurt qualifiziert sich mit dem Europa-League-Sieg für die Champions League

Für Frankfurt war es der erste internationale Titel seit 1980. Der Triumph in der Europa League bedeutet auch die Qualifikation für die Champions League.

dpa