Italiens Nationalcoach Mancini verlängert Vertrag

Florenz. Roberto Mancini bleibt bis zur Weltmeisterschaft 2026 italienischer Fußball-Nationaltrainer. Der 56-Jährige verlängerte seinen Vertrag kurz vor Beginn der EM langfristig, wie Italiens Verband FIGC mitteilte.

Mancini soll die Squadra Azzurra damit nach der EM in diesem Sommer auch zur WM 2022 in Katar, zur EM 2024 in Deutschland und zum Turnier 2026 in Kanada, Mexiko und den USA führen. "Ich bin sehr glücklich", sagte der Nationalcoach.

Mancini, der mit Inter Mailand dreimal italienischer Meister war, hatte die Azzurri nach der verpassten WM 2018 übernommen und seitdem zahlreiche junge Spieler in die Mannschaft integriert. Er ist der bislang erfolgreichste Nationaltrainer der italienischen Fußball-Geschichte. Von den ersten 30 Spielen unter seiner Regie gewann das Team 70 Prozent. "Wir wollen die Arbeit dieser drei Jahre kontinuierlich fortführen", sagte Verbandspräsident Gabriele Gravina.

Seit 25 Partien ist Italien unter Mancini ungeschlagen, das gelang zuletzt Weltmeister-Coach Marcello Lippi von 2004 bis 2006. Die bis dato letzte Niederlage gab es am 10. September 2018 beim 0:1 in Portugal. Italien bestreitet am 11. Juni das EM-Eröffnungsspiel gegen die Türkei. Weitere Gegner in der Gruppe A sind die Schweiz und Wales.

