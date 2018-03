Fußball-Wahnsinn in Gladbach - HSV-Talfahrt geht weiter

Was für ein Krimi im Eiskeller Borussia-Park! Weltmeister Matthias Ginter rettete Borussia Mönchengladbach beim 3:3 (1:1) gegen die TSG Hoffenheim in der 90. Minute einen verdienten Punkt. Und hielt die Hoffnungen aufrecht, in der kommenden Saison vielleicht doch noch einen Startplatz für die...