Braunschweig. Entlastungszug gut gestartet – Fans treffen am Stadion in Hannover ein. Bislang bleibt alles friedlich.

Foto: Bernward Comes

Fans vor dem Bahnhof auf dem Weg zum Derby in Hannover.

Vor dem Anpfiff Derby-Stimmung in Braunschweig: Fans im Anmarsch auf Hannover

Elektrisierende Hochspannung, Hochsicherheit, Hochgefühl vor dem Derby Hannover 96 - Eintracht Braunschweig am Samstag, Anpfiff 13 Uhr, in der Landeshauptstadt. Der Entlastungszug der Westfalenbahn ist am Braunschweiger Hauptbahnhof ohne besondere Zwischenfälle gestartet.

Zugang zum Gleis 8 am Braunschweiger Hauptbahnhof für die Fans nur über den Posttunnel. Die Polizei kontrolliert – Flaschen und Büchsen dürfen nicht mitgenommen werden. Foto: Bernward Comes

Mehr als 1200 Eintracht-Fans wurden am Samstagvormittag separat am Braunschweiger Hauptbahnhof über den etwas abseits gelegenen Posttunnel zum Gleis 8 geleitet. Dort stand der Entlastungszug zum S-Bahnhof Hannover-Linden/Fischerhof bereit. Von dort geht es zu Fuß etwas mehr als einen Kilometer zum Stadion, natürlich ebenfalls begleitet von Hundertschaften der Polizei.

Mehr Eintracht-Fans als Plätze, aber kein zweiter Entlastungszug möglich

Es waren jedoch deutlich mehr Eintracht-Fans, als Plätze in diesem Zug zur Verfügung standen. Deshalb war auch der nächste reguläre Zug der Westfalenbahn nach Hannover, diesmal zum Hauptbahnhof Hannover, mit geschätzt rund 400 Fans gefüllt. Diese skandierten bereits vor der Abfahrt Schmährufe gegenüber der Landeshauptstadt.

Die Polizei hatte also einen doppelten Risiko-Einsatz zu bewältigen – von Hannover-Linden/Fischerhof zum Stadion und von Hannover-Hauptbahnhof zum Stadion. Ein Vertreter der Westfalenbahn erklärte gegenüber unserer Zeitung, ein zweiter Entlastungszug wäre sicher wünschenswert gewesen, hierfür habe man jedoch nicht ausreichend Material.

„Momentan keine besonderen Vorkommnisse“, meldet Dennis Schmitt, Pressesprecher der zuständigen Polizeidirektion Hannover, aktuell eine Stunde vor Spielbeginn.

Appell an die Fußballfreunde: Es soll ein sportliches Ereignis bleiben

„Wir können an alle Fußballfreunde nur appellieren, dass sie mit ihrem Verhalten mit dafür sorgen, dass es ein sportliches Ereignis wird, auf das wir uns alle freuen können“, hatte sein Kollege Michael Bertram zuvor erklärt.

Der Mann von der Polizeidirektion Hannover weiß aber auch, dass seit dem letzten „richtigen Derby“ einige Jahre vergangen sind, die Corona-Zeit mit leeren Zuschauerrängen hatte zumindest in dieser Beziehung für etwas Entlastung gesorgt. Jetzt ist wieder echte Derby-Stimmung, die rituelle Rivalität ungebrochen ...

Polizei: „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“

Bereits ab 11 Uhr waren Samstag die Stadiontore in Hannover geöffnet. Die Braunschweiger Fans im Entlastungszug der Westfalenbahn werden – nach einem hoffentlich friedlichen Verlauf des Tages – gegen 16.25 Uhr in Braunschweig zurückerwartet.

Offiziell 4236 Braunschweiger Fans haben Tickets für das Derby in Hannover bekommen. Das Spiel ist ausverkauft, wenngleich etliche Plätze aus Sicherheitsgründen frei bleiben müssen. „Ein besonderes Spiel mit einer besonderen Brisanz, auf das wir uns in enger Abstimmung mit der Bundespolizei und der Polizeidirektion Braunschweig entsprechend vorbereitet haben. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagt Michael Bertram.