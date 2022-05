Eintracht Braunschweig trifft im Pokal auf Hertha BSC

Für Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig kommt es im DFB-Pokal mal wieder zum Duell mit Bundesligist Hertha BSC. Es ist das dritte Aufeinandertreffen der Traditionsklubs seit Sommer 2018. Damals mussten sich die frisch abgestiegenen Löwen mit 1:2 beugen. In der Saison 2020/21 gab es vor nur 500 Zuschauern einen rauschhaften Pokal-Abend, an dessen Ende die Eintracht mit einem 5:4-Erfolg vom Platz gingen. Aktuelle Säulen der Mannschaft wie Jasmin Fejzic, Jannis Nikolaou, Michael Schultz und Niko Kijewski standen seinerzeit in der Startelf.

Eintracht Braunschweig vs. Hertha BSC – eine gute Pokalhistorie

Überhaupt ist die Alte Dame im Pokal-Wettbewerb ein Lieblingsgegner der Braunschweiger. Auch bei den drei Aufeinandertreffen zuvor (2004, 1974 und 1965) gingen die Blau-Gelben als Sieger hervor. Überschwängliche Freude herrschte dennoch nicht vor, als Weltmeister Kevin Großkreutz am Sonntagabend im deutschen Fußball-Museum in Dortmund die Kugel mit der Hertha-Flagge zog – weder bei den Fans noch bei den Verantwortlichen. Unaufgeregt kommentierte Eintrachts Geschäftsführer Sport Peter Vollmann: „Für uns ist wichtig, dass es ein Erstligist ist. Da kommt eine gute Herausforderung auf uns zu, aber auch ein Gegner, den man besiegen kann.“

Eintracht Braunschweigs Geschäftsführer Peter Vollmann freut sich auf einen Erstligisten

Die aktuellen Unruhen bei den Berlinern, die sich erst in der Relegation retteten, seien dabei laut dem erfahrenen Manager nicht maßgeblich. „Wir wissen heute noch nicht, wie Hertha aufgestellt sein wird, auf jeden Fall wird ein neuer Trainer da sein“, sagt Vollmann, der seiner Mannschaft durchaus Chancen ausrechnet. „Klar, hätten wir lieber Bayern München gehabt. Hertha ist kein absolutes Traumlos, aber eines, bei dem alles drin ist, was positiv für uns sein kann“, blickt er auf die Partie, die zwischen dem 29. Juli und dem 1. August ausgetragen wird.