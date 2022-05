Wie gut kennen Sie Eintracht Braunschweig? Das Quiz

Eintracht Braunschweig könnte schon an diesem Wochenende mit einem Sieg gegen den SV Meppen in die 2. Bundesliga aufsteigen. Der Aufstieg wäre ein weiteres Kapitel in der bewegten Geschichte des BTSV. Wie gut kennen Sie sich mit Ihrem Lieblingsverein aus?

Wer kennt sich am besten mit Eintracht Braunschweigs Geschichte aus?

Um das Wissen unserer Leser zu testen und Ihnen die Wartezeit bis zum möglichen Aufstieg zu verkürzen, haben wir uns ein Quiz mit neun kniffligen Fragen zur Eintracht-Historie ausgedacht. Wie viele Fragen können Sie richtig beantworten? Wissen Papa, Mama Kumpel oder Opa am Ende doch mehr? Die Fragen behandeln sowohl die jüngere Geschichte des Vereins als auch Namen, die längst in die Geschichtsbücher sämtlicher Eintracht-Chroniken eingegangen sind. Testen Sie ihr Wissen zur Braunschweiger Eintracht:

