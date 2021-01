Eine gute Moral allein wird Eintracht auf Dauer nicht reichen

Viel vorwerfen lässt sich Braunschweigs Zweitliga-Fußballern nach dieser zweiten Hälfte in Würzburg nicht. Abgesehen vielleicht von den Aktionen von Dominik Wydra und Manuel Schwenk, die sich mit zwei unnötig harten Fouls jeweils einen Platzverweis abholten und ihre Mannschaft damit schwächten. Ihre verbliebenen Kollegen stemmten sich anschließend aber zu zehnt und dann sogar zu neunt so leidenschaftlich gegen die drohende Niederlage gegen den Tabellenletzten und direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt, dass sich vor der Mentalität der Eintracht-Elf nur der Hut ziehen lässt – mal wieder.

Es war bereits öfters in dieser Saison so, dass die Löwen sich von Rückschlägen nicht entmutigen ließen und dank einer guten Moral noch Erfolge feierten. Gegen Bochum gewannen sie in Unterzahl, gegen Nürnburg und St. Pauli drehten sie jeweils einen Rückstand in einen Sieg, und in Sandhausen kamen sie immerhin nach einem 0:2-Rückstand noch zu einem Remis. In diese positive Aufzählung lässt sich nach den zwei Platzverweisen auch die Partie in Würzburg einreihen. „Wie wir das Unentschieden verteidigt haben, zeigt, dass die Gruppe intakt ist und die Jungs füreinander da sind“, freute sich Trainer Daniel Meyer.

Einsatz und Kampfgeist sind eine gute Grundlage

Doch auf Dauer, das ist dem Eintracht-Trainer auch klar, wird eine gute Moral allein für den Klassenerhalt nicht ausreichend sein. Einsatz und Kampfgeist der Löwen sind sicherlich eine gute Grundlage und die Voraussetzung für einen erfolgreichen Abstiegskampf, aber ohne ein funktionierendes Offensivspiel wird das letztlich wohl zu wenig sein. Es ist verständlich, dass sich die Blau-Gelben nach den vielen Gegentoren in den vergangenen Spielen zunächst auf eine stabile Defensive konzentrierten. Zweimal in Folge hinten zu null – das ist ein Erfolg für eine der schwächsten Abwehrreihen der 2. Liga.

Die Fokussierung auf das Verhindern von Gegentoren geht im Moment aber stark zu Lasten der Offensive. Zuvor gegen Düsseldorf war das in Ordnung, unter den genannten Umständen auch in der zweiten Hälfte in Würzburg. Allerdings war bei elf gegen elf ebenfalls wenig von den Braunschweigern rund um den Strafraum der Kickers zu sehen, Chancen waren absolute Mangelware. „Wir standen zu tief, waren viel zu passiv und haben den Ball nach der Eroberung meist schnell wieder verloren. Das war insgesamt deutlich zu wenig, aber aus unserer Sicht eher ein Kopfproblem“, analysierte Meyer.

Der Druck wird für die Löwen nicht geringer

Druck ist natürlich eine Erklärung für die vielen spielerischen Unzulänglichkeiten bei der Eintracht. Würzburg erging es nicht anders. Beiden Teams fehlte Selbstvertrauen und Mut zum Risiko. Verlieren verboten war das Motto und prägte das Spielgeschehen. Das Problem ist, dass der Druck für die Blau-Gelben wohl nicht weniger wird. Die Hinrunde wird am kommenden Samstag mit einem Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Hamburger SV beendet. 14 Punkte hat die Eintracht bisher geholt, auf die Saison hochgerechnet wird diese Ausbeute wohl nicht reichen, weil inzwischen auch die Konkurrenz verstärkt punktet. St. Pauli ist wieder an den Löwen dran, immerhin verlor Sandhausen am Sonntag trotz Führung noch in Regensburg.

Deshalb bleibt den Braunschweigern langfristig nichts anderes übrig, als wieder aktiver und mutiger zu agieren. Dabei rückt besonders das zentrale Mittelfeld in den Fokus. Kapitän Martin Kobylanski ist seit Wochen kein entscheidender Faktor mehr bei den Blau-Gelben. Nach seiner Verletzungspause kam der Spielmacher nicht mehr in Tritt, taucht teilweise komplett unter und kann sich nur selten in Zweikämpfen behaupten. Aber auch Neuzugang Felix Kroos füllt noch nicht die Rolle aus, die sich die Eintracht-Verantwortlichen bei seiner Verpflichtung von ihm erhofft hatten. Der 29-Jährige ist auf dem Platz eher Mitläufer als starke Persönlichkeit.

Kobylanski und Kroos noch gemeinsam auf dem Platz?

Bereits in den nächsten Spielen könnte sich für Meyer deshalb die Frage stellen, ob er Kobylanski und Kroos weiterhin gemeinsam auflaufen lässt. Eine Doppelsechs mit Patrick Kammerbauer, Yassin Ben Balla oder Jannis Nikolaou verspricht zwar spielerisch keine große Verbesserung, hätte aber zumindest einen Dynamikvorteil. Und vielleicht könnten Kobylanski und Kroos als Zehner davor ihre Stärken auch wieder besser zur Geltung bringen. Dann aber eben nur jeweils einzeln und nicht gemeinsam.

Gegen den HSV wird die Eintracht aber wohl noch einmal alle Konzentration für eine stabile Abwehr aufwenden müssen. „Ich glaube schon, dass wir in der Defensive stabiler stehen. Dieses Wissen kann uns auch in der Offensive Sicherheit geben“, hofft Wydra. Dass nun aber ausgerechnet er als Abwehrchef aufgrund seiner gelb-roten Karte pausieren muss, macht die Aufgabe gegen den HSV für die Eintracht nicht einfacher. Zumindest steht mit Neuzugang Oumar Diakhite ein Innenverteidiger bereit, der Wydra ersetzen könnte. Ob der Senegalese bei seinem möglichen Debüt als Abwehrspieler aber auch gleich die Defizite der Braunschweiger im Spiel nach vorne beheben kann, darf doch etwas bezweifelt werden. Da müssen wohl andere Lösungen gefunden werden.