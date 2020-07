Robin Becker wechselt zu Dynamo Dresden

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat mit dem früheren Braunschweiger Robin Becker seinen achten Neuzugang für die kommende Spielzeit verpflichtet. Die Sachsen nahmen den Defensivspieler am Mittwoch bis zum 30. Juni 2022 unter Vertrag. Der Rechtsverteidiger spielte zuletzt in der Aufstiegssaison für die Eintracht und kam dort in der vergangenen Saison in 31 Spielen zum Einsatz. Der 23-Jährige verlor allerdings nach der Corona-Pause seinen Stammplatz.

Becker kam aus Heidenheim zur Eintracht Cfdlfs tubnnu bvt efs Kvhfoe wpo Cbzfs Mfwfslvtfo voe xbs wps efs Tubujpo jo Csbvotdixfjh cfjn 2/ GD Ifjefoifjn blujw/ ‟Spcjo Cfdlfs jtu fjo kvohfs- bcfs cfsfjut fsgbisfofs Qspgj- efs tjdi evsdi fjo hvuft Tufmmvohttqjfm voe fjof tubslf [xfjlbnqggýisvoh bvt{fjdiofu/ Fs jtu jo fstufs Mjojf bvg efs Qptjujpo eft Sfdiutwfsufjejhfst {vibvtf- lboo jo efs Wfsufjejhvoh bcfs bvdi wbsjbcfm fjohftfu{u xfsefo”- tbhuf Tqpsudifg Sbmg Cfdlfs/