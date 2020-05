Eintrachts Pahl: „Spiele am Bökelberg waren immer die Hölle“

Eintracht Braunschweigs höchste Bundesliga-Niederlage endete für Heiner Pahl mit einem verlorenen Kopfballduell. „Ich kann mich noch genau an die Szene erinnern“, erzählt der heute 60-Jährige. „Ich gehe hoch und merke sofort, dass ich den Ball nicht kriege. Und hinter mir köpft Wilfried Hannes zum 10:0 für Gladbach ein.“ Der Treffer des achtmaligen Nationalspielers war der Schlusspunkt der wohl größten Schmach der blau-gelben Geschichte im Profi-Fußball. An einem kühlen Donnerstagabend im Oktober 1984 ging die Eintracht am Bökelberg unter, der an diesem Tag zu einem regelrechten Tollhaus werden sollte.

„Spiele am Bökelberg waren immer die Hölle. Es war eng, die Ränge waren steil, und die Fans machten Stimmung ohne Ende. Aber an diesem Tag war alles noch lauter. Du konntest auf dem Rasen dein eigenes Wort nicht mehr verstehen“, erinnert sich Pahl. „Wir haben uns ergeben. Und nach dem Spiel war ich am Boden zerstört.“

Nur sechs Spiele zweistellig

Heute kann er darüber schmunzeln, wenngleich er zugibt, dass ihn dieses Spiel lange nicht losgelassen hat. „Aber wer kann schon von sich behaupten, in der Bundesliga zweistellig verloren zu haben? So viele waren das nicht“, sagt der ehemalige Defensivspezialist der Löwen. In der Tat gingen seit Bundesliga-Gründung im Jahr 1963 nur sechs Spiele mit zweistelligen Torerfolgen für eine Mannschaft aus – beim bislang letzten war Pahl mittendrin.

Hans-Heinrich Pahl am Ball gegen Werder Bremen. Foto: imago sportfotodienst

Doch dass Braunschweig in diesem Jahr nicht konkurrenzfähig sein würde, hatte sich früh angedeutet. Mäzen und Präsident Günter Mast hatte dem Verein einem rigorosen Sparkurs unterworfen. Mit nur 17 Profis startete die Mannschaft in die Saison. „Spieler wie Reiner Hollmann oder Ilija Zavisic hätte man nie gehen lassen dürfen“, hadert Pahl, der jedoch bekräftigt, dass die Mannschaft intakt war. „Aber wir waren von Beginn an zum Abstieg verdammt.“ Der Grund: „Uns fehlten Führungsspieler. Jeder für sich war bundesligatauglich, aber als Team waren wir es nicht. Wir hatten zu viele Mitläufer im Team – und auch wenn es bitter ist, das zuzugeben: Ich war auch einer.“

Abgeschlagen musste die Eintracht am Saisonende den Gang in Liga zwei antreten. Es hatte ein 1:6 gegen den VfB Stuttgart gegeben, ein 0:5 gegen den Hamburger SV – doch das Spiel bei Borussia Mönchengladbach toppte alles.



Dreimal Uwe Rahn, dreimal Hans-Jörg Criens, Hans-Georg Dreßen, Bernd Krauss, Uli Borowka und besagter Hannes besorgten die Tore. „Das waren alles Spieler, die in der Bundesliga angesehen waren“, sagt der gebürtige Gifhorner. Den Braunschweigern blieb allenfalls die Zuschauerrolle. „Dabei hätten wir eigentlich in der ersten Minute in Führung gehen können. Doch nach 25 Minuten stand es dann schon 0:5“, erzählt der ehemalige Abwehrspieler.

Eintracht-Stürmer Frank Plagge sagte laut Pahl nach dem Spiel, er habe elf Ballkontakte gehabt – jeweils beim Anstoß. In den Wochen danach trainierte die Mannschaft so wenig wie nie zuvor in dieser Saison. „Der Trainer hat versucht uns aufzubauen. Er wollte nicht, dass wir das Gefühl bekommen, wir würden Straftraining machen“, resümiert Pahl.

Bundesliga-Abschied für 28 Jahre

Dieses 0:10 hatte alle mitgenommen, selbst Aleksandar Ristic, den Mann an der Seitenlinie. „Er war eigentlich ein harter Hund, dem man nichts recht machen konnte. In einem Spiel sagte er zu mir, er würde mich auswechseln, wenn ich einmal als Sechser über die Mittellinie gehe. Doch nach der Niederlage sprach er viel mit uns und nahm uns in Schutz.“

Ristic ahnte schon vor der Saison: „Wir sind der Absteiger Nummer eins.“ Als seine Prophezeiung eintrat, war er schon weg. Heinz Patzig hatte das Team für die letzten Partien übernommen. Die Eintracht verschwand daraufhin für 28 Jahre aus der ersten Bundesliga, kehrte nur noch einmal zurück. In der Spielzeit 2013/2014.

Heiner Pahl musste sich mit der Niederlage bei der Borussia lange nicht beschäftigen. Nur einmal sprach ihn Meister-Torwart Horst Wolter darauf an. „Er hatte damals die Zeitung aufgeschlagen und gedacht: Mensch, 1:0. Die haben sich ja gut gehalten. Aber er hatte die Null übersehen.“ Heute stichelt wenn überhaupt mal sein Schwiegersohn. Der ist Eintracht-Fan. Doch Pahl, ein echter Sportsmann, sagt über das Spiel: „Ich möchte diese Erfahrung nicht missen.“