Domi Kumbela: Der Stachel saß lange sehr tief

Fast auf den Tag genau zwei Jahre ist es jetzt her, dass Domi Kumbela das letzte Mal im Trikot von Eintracht Braunschweig zu sehen war. Die 2:6-Niederlage am letzten Spieltag in Kiel, die am 13. Mai 2018 den Abstieg für die Löwen aus der 2. Liga brachte, war gleichzeitig die letzte Partie in Kumbelas Karriere als Fußball-Profi. Im Interview mit unserer Zeitung blickt der 36-jährige Ex-Stürmer, der über 80 Pflichtspieltore für die Löwen erzielte, auf diesen unrühmlichen Ausgang seiner größtenteils erfolgreichen Zeit bei der Eintracht zurück und erklärt, warum er nie wieder die Fußballschuhe schnürte.

Domi Kumbela, durch Corona sind Bewegungsfreiheit und soziale Kontakte im Moment sehr eingeschränkt. Wo erreichen wir Sie gerade und wie ist Ihre Situation?

Ich denke, dass es bei mir ähnlich wie bei allen anderen Menschen ist. Wir sitzen alle im selben Boot. Ich war in den vergangenen Wochen vor allem in meiner Wohnung in Neuss und habe mich darauf beschränkt, mit anderen Menschen nur über Telefon oder Videos zu kommunizieren.

Neuss? Wie hat es Sie dahin verschlagen?

Ich habe in den vergangenen Jahren Düsseldorf als schöne Stadt für mich entdeckt. Nach dem Ende meiner Fußballerkarriere war ich eine Zeit lang bei meiner Familie in Pforzheim, was auch mal ganz schön war. Aber nun habe ich meine Wohnung in Neuss, was ja direkt neben Düsseldorf liegt, bezogen.

Vor zwei Jahren hat Ihre Karriere mit Eintrachts Abstieg aus der 2. Liga geendet. Warum hat man Sie danach nie wieder auf dem Fußballplatz gesehen?

Es hat sich nicht ergeben. Nach dem Abstieg war schnell klar, dass es für mich bei Eintracht nicht weitergeht. Es hat danach einige Gespräche mit anderen Drittligisten gegeben, aber daraus ist nichts Konkretes geworden. Und ins Ausland wollte ich nicht mehr wechseln. Nach einem Jahr Pause hab ich mir dann gesagt, dass es das war. Der Weg zurück in den Profisport wäre nach so einer langen Trainingspause zu weit gewesen.

Fehlt Ihnen der Fußball?

Ein paar Freunde haben mich gefragt, ob ich nicht mit Ihnen mal zum Training bei einem unterklassigen Verein hier in Neuss kommen will, nur etwas kicken. Aber ich weiß doch, was die wollen. Die wollen, dass ich da richtig anfange (lacht). Das muss ich mir gut überlegen. Ich gehe jeden Tag joggen, das reicht mir im Moment an Sport.

Sie haben dem Fußballgeschäft komplett den Rücken gekehrt?

Nein, ich arbeite inzwischen als Berater und habe meine eigene Agentur aufgemacht. Zwei Klienten habe ich schon, dazu noch ein paar interessante Jugendspieler auf der Liste. Ich denke, es ist als Berater von Vorteil, wenn man selber mal Fußball-Profi war. Dann kann man sich besser in die Spieler hineinversetzen.

Ihr Abschied von Eintracht Braunschweig war mit dem Abstieg aus der 2. Liga sehr bitter. Wie sehr schmerzt Sie das heute noch?

Dieser Stachel saß sehr lange noch sehr tief. Ich habe mir in den Monaten danach immer wieder Gedanken darüber gemacht und überlegt, was wir hätten anders machen können. Was wäre gewesen, wenn ich in diesem Spiel getroffen hätte, wenn ich diese oder jene gute Chance genutzt hätte? Ich hatte wirklich viele tolle Jahre in Braunschweig, aber es war leider kein schöner Abschluss. Inzwischen habe ich mich damit aber abgefunden.

Also keine Rückkehr mehr zur Eintracht? In den vergangenen zwei Jahren kam das Gerücht hin und wieder mal auf.

Für die Eintracht hätte ich auf jeden Fall nochmal die Fußballschuhe geschnürt und wäre das vierte Mal nach Braunschweig gewechselt (lacht). Nein, im Ernst. Aller guten Dinge sind drei und meine Zeit war abgelaufen, auch wenn ich mir ein anderes Ende gewünscht hätte. Das war zum Abschluss eine richtige Backpfeife.

Blicken Sie trotzdem insgesamt positiv auf Ihre Zeit in Braunschweig zurück?

Natürlich, die Eintracht ist mein Verein, da war ich insgesamt mehr als sieben Jahre und hatte ich meine beste Zeit als Profi. Wir hatten eine tolle Truppe und sind lange Zeit auf der Erfolgswelle geschwommen, sind in die 2. und dann sogar in die 1. Liga aufgestiegen. Das war toll, und ich komme gerne immer wieder ins Eintracht-Stadion, um mir ein Spiel anzuschauen und alte Bekannte und Freunde zu treffen.

Wie ist Ihr Kontakt zu den Ex-Kollegen?

Mit vielen von Ihnen tausche ich mich noch regelmäßig aus. Mit Mirko Boland, Marc Pfitzner, Benjamin Kessel, Deniz Dogan, Jasmin Fejzic und einigen anderen hab ich immer mal wieder Kontakt. Man telefoniert oder trifft sich, wenn man mal wieder in Braunschweig ist. Trinkt einen Kaffee zusammen und redet über die alte Zeit. Wir haben so viel miteinander erlebt, da sind viele Freundschaften entstanden.

Wie bewerten Sie die aktuelle Entwicklung bei der Eintracht?

Wenn es wieder losgehen sollte, hat die Eintracht noch alle Chancen aufzusteigen, auch wenn sie nur Neunter ist. Mit einer kleinen Siegesserie ist alles drin. Allerdings gab es in dieser Saison auch schon ein paar Spiele, die der Eintracht nicht würdig waren. Da stimmte Leistung und Einsatz überhaupt nicht.

Was fehlt, damit es besser läuft?

Ein Stürmer, der regelmäßig trifft (lacht). Das sind ja meine Nachfolger, deshalb schaue ich auf die natürlich besonders. Die Braunschweiger haben da eigentlich ein paar gute Jungs im Sturm. Ich wünschen ihnen, dass der Knoten platzt und sie einen guten Lauf haben.