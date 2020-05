Als der Hirsch den Löwen auf dem Eintracht-Trikot verdrängte

In Zeiten, in denen im Profi-Fußball über den Einstieg von ausländischen Investoren in Klubs, die Abschaffung der 50+1-Regel in Deutschland sowie millionenschwere Sponsorenverträge diskutiert wird, regt sich beim Rückblick auf den ersten Trikotsponsor in der Bundesliga schon das eine oder andere Grinsen in den Gesichtsmuskeln. Die fortschreitende Kommerzialisierung des Sports, die in den vergangenen Jahren landauf und landab beklagt wurde, kam 1973, als der damalige Jägermeister-Chef Günter Mast mit dem Hirsch den Löwen auf dem Trikot von Eintracht Braunschweig verdrängte, aus heutiger Sicht ziemlich unbedarft und harmlos daher.

Dabei war der Aufschrei damals groß, als Eintracht Braunschweig als erste Mannschaft der Bundesliga-Geschichte mit einem Firmenlogo auf dem Trikot auflief. Erbitterte Diskussionen und Proteste waren dem Heimspiel der Blau-Gelben am 24. März 1973 gegen den FC Schalke 04 vorausgegangen. „Noch niemand hatte zuvor Werbung auf den Trikots gehabt. Die ganze Sache hat damals für gewaltig Furore gesorgt“, erinnert sich Mast Jahre später im Gespräch mit unserer Zeitung.

Der Jägermeister-Chef hatte zusammen mit dem Eintracht-Präsidenten Ernst Fricke den Plan mit der Trikotwerbung ausgeheckt. Für den Braunschweiger Klub war das damals überlebenswichtig, er hatten in den Jahren zuvor trotz der Meisterschaft 1967 einen gewaltigen Schuldenberg aufgetürmt. „Wir müssen uns ernsthaft Gedanken machen, wie wir weiter im bezahlten Fußball bestehen wollen. Das Angebot Bundesliga wird offensichtlich gegenwärtig in unserem Raum nicht entsprechend honoriert“, blickte Fricke damals skeptisch in die Zukunft.

Da sollte die Kohle von Jägermeister helfen. Zunächst 100.000 Mark zahlte das Unternehmen dafür, dass der Hirschkopf das alte Eintracht-Emblem mit dem Löwen ersetzte, und es folgten weitere Überweisungen in der Größenordnung. Was heute für einen wüsten Fan-Protest sorgen würde, wurde damals relativ klaglos geschluckt – zumindest in Braunschweig. Am 8. Januar 1973 beschloss die Mitgliederversammlung der Eintracht mit einer klaren Mehrheit von 145 zu 7 Stimmen, das Klubsymbol zu ändern. Doch im Rest von Deutschland wurden Bedenken laut. Der Deutsche Fußball-Bund protestierte lautstark, die Traditionalisten sahen eine Gefahr für den Fußball, wenn er sich an die Werbung verkaufen würde. Auch die Diskussionen in der Gesellschaft und den Medien waren vielfältig und aufgeregt. Mast, der 2011 verstarb, freute sich. „Das war vollkommen kostenlose Werbung. Bundesweit wurde täglich berichtet“, sagte er später.

Und auch wenn die Premiere mit dem Hirschkopf mehrere Male verschoben werden musste, wurde am Ende doch mit Werbung gespielt. Ein Beispiel, das in der Bundesliga Schule machte. Bald zogen andere Teams nach und verkauften die Trikotbrust ihrer Spieler ebenfalls für gutes Geld. Denn der Jägermeister-Coup rechnete sich für die Löwen finanziell. In den Jahren danach überwies der Likör-Hersteller dem Verein weiteres Geld, damit konnte die Eintracht einen großen Teil ihrer Schulden zurückzahlen. Sportlich hat es den Braunschweigern allerdings nicht geholfen. Mit dem Hirsch auf dem Trikot stiegen sie im Sommer 1973 ab. Es gelang aber nur ein Jahr später die Rückkehr in die Bundesliga, und in den folgenden Jahren gelang es Trainer Branco Zebec, eine Mannschaft aufzubauen, die wieder in der Spitze Deutschlands mitmischte.

Mast und Jägermeister begleiteten den Verein damals durch diese Zeit, allerdings nicht immer nur positiv. Die Verpflichtung von Weltstar Paul Breitner 1977 war zwar erneut ein Coup, der für viel Aufmerksamkeit sorgte, brachte die Eintracht aber nicht weiter. Breitner war nach einem Jahr wieder weg, und die Braunschweiger schafften es nicht mehr, an die guten Platzierungen der Vorjahre anzuknüpfen. 1980 folgte der nächste Abstieg. Und jeder Eintracht-Fan ist heute wahrscheinlich froh, dass Mast seinen Plan, den Klub in Jägermeister Braunschweig umzubenennen, trotz seiner Präsidentschaft von 1983 bis 1986 nicht in die Tat umsetzen konnte. Und nachdem das Geld von Jägermeister ausblieb, stürzten die Blau-Gelben weiter ab.

Aber obwohl die Verbindung zwischen Fußball-Klub und Likör-Hersteller schon lange gekappt ist, wird die Geschichte von Hirsch und Löwe als blau-gelber Moment wohl unvergessen bleiben.