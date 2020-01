Sonntag: der große Testspieltag für Eintracht Braunschweig

Eintracht Braunschweig im Trainingslager 2020 in Belek. Die Mannschaft beim Lauftraining – am Sonntag stehen gleich zwei Testspiele an.

Zum Ende der Trainingslagerzeit wird es für die Eintracht richtig sportlich: Gleich zwei Testspiele stehen am Sonntag im türkischen Belek an.

Trainer Marco Antwerpen will vor allem die Fortschritte aus der Arbeit der vergangenen Tage sehen – trotz der Erschöpfung, die er seinen Spielern gegen Ende des Türkei-Aufenthalts zugesteht. „Wir wollen gut gegen den Ball arbeiten, wollen die Situationen erkennen, in denen wir ins Gegenpressing gehen können und in der Spieleröffnung Sicherheit gewinnen“, sagte Antwerpen.

Das erste Spiel geht gegen einen rumänischen Erstligaclub

Um 11.30 Uhr Ortszeit – nach deutscher Zeit 9.30 Uhr – erfolgt der Anpfiff der Partie gegen Vierten der rumänischen 1. Liga CS Universitatea Craiova. Von 15 Uhr – nach deutscher Zeit 13 Uhr – an testen die Löwen dann gegen den FC Vaduz. Der Klub aus Liechtenstein spielt in der 2. Liga der Schweiz.

Yari Otto im Trainingslager von Eintracht Braunschweig

Die 21 Feldspieler der Eintracht teilen sich die Spielzeit. Bei den Torhütern soll Jasmin Fejzic wohl 90 Minuten absolvieren – Marcel Engelhardt und Yannik Bangsow erhalten 45 Minuten.

Die genaue Aufteilung ist noch nicht bekannt

Über die genaue Aufteilung wollte Antwerpen noch nichts sagen, auch nicht, ob eine Elf potenziell die sein könnte, die auch zum Start der Restrunde auf dem Rasen steht. Nur so viel sagte der Trainer: „Jeder Feldspieler soll die Chance haben über 90 Minuten einen rauszuhauen, um sich interessant zu machen.“ Denn am 26. Januar tritt die Eintracht bereits auswärts bei den Münchner Löwen an.

