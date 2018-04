Eintracht ist beim 0:2 in Nürnberg chancenlos

Was für eine erschreckend schwache Leistung von Eintracht Braunschweig. In Nürnberg verloren die Löwen nach einem gänzlich enttäuschenden Auftritt mit 0:2 (0:1) und taumeln in Richtung Abstieg.So richtig lässt es sich nicht glauben, dass Eintracht noch vor zwölf Monaten ein Kandidat für den...