Braunschweig. Tennis, Squash und mehr: Braunschweigs Indoor-Sportangebote ohne Vereinsbindung – alle Tipps und Informationen finden Sie hier.

Manchmal wünschen sich Sportler spontan ein Dach über dem Kopf. Egal ob es regnet, kalt ist oder die Sonne knallt: Indoor-Aktivitäten bieten für Kinder und Erwachsene immer stabile Bedingungen. Und Braunschweig bietet hier viel Abwechslung. Welche Möglichkeiten es allein, zu zweit oder für Gruppen für Braunschweig gibt, ohne Mitglied in einem Verein sein zu müssen – Hier finden Sie die Top-Tipps der Trend-Sportarten von Minigolf, Fußball, Bouldern, Padel bis zu Bogenschießen. Ob die Hallen in der Nähe sind und ob Geräte zur Verfügung stehen, lesen Sie hier.

Ob zum Geburtstag oder Betriebsausflug: Indoor-Fußball in Braunschweig

Fußball lieben die Deutschen: Millionen strömen jährlich in die Stadien. Tausende kicken an den Wochenenden auf Gras, Asche oder Kunstrasen oder auf Hallenboden. Indoor bieten mehrere Anbieter Plätze an, die Interessierte mieten können. Im Aloha Sport Club gibt es vier Kunstrasenplätze. Von 14 bis 22 Uhr unter der Woche und am Wochenende bereits ab 10 Uhr können Hobby-Kicker die Plätze mieten. Unter der Woche kostet eine Stunde zwischen 14 und 17 Uhr 52 Euro, ab 17 Uhr und am Wochenende kostet ein Platz 61 Euro pro Stunde.

Auch die Kickoff Soccerarena Braunschweig hat gestaffelte Preise. Sie ist täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Unter der Woche kostet eine Stunde zwischen 10 und 17 Uhr 55 Euro, ab 17 Uhr fallen 66 Euro an. In der Soccerarena bieten die ehemaligen Eintracht-Profis Holger Wehlage und Marco Dehne zudem für Kinder verschiedene Fußballkurse an.

In der Soccerarena fand 2023 das neunte bundesweite Fußballturnier der Bildungseinrichtungen für Hörgeschädigte statt. © FMN | Bernward Comes

Padel, Squash und Tennis in Braunschweig

Ob Eins gegen Eins oder im Doppel: Tennis, Squash und Padel sind beliebte Indoor-Sportarten. In Braunschweig gibt es eine recht große Padel-Community, die in der Hall of Padel trainiert. Die Halle mit fünf Padel-Courts eröffnete im Sommer 2022. Padel ist eine Mischung aus Tennis und Squash und in Spanien sehr beliebt. Das Spielfeld ist an Tennis angelehnt, doch dürfen die Spieler, wie beim Squash, die Wände nutzen. Für Squash gibt es in Braunschweig nur noch eine Möglichkeit, den Aloha Sport Club.

Die Hall of Padel in Braunschweig hat fünf Spielfelder. © Braunschweiger Zeitung | Bernward Comes

Tennis hat in Braunschweig dank des ATP Challenger Turniers ein jährliches Highlight. Das liegt auch an dem umfangreichen Rahmenprogramm der Brawo Open. Während die Spieler auf Asche meist nur Freiluft spielen, können Sportler auf Hardcourts ganzjährig den gelben Filzkugeln hinterherjagen. In Braunschweig gibt es jedoch immer weniger Möglichkeiten, das außerhalb eines Vereins zu tun. Eine Möglichkeit bietet der Braunschweiger Tennis und Hockey Club, eine andere Möglichkeit bietet der Pfälzer Hof. Eine Übersicht finden Sie hier.

Klettern und Bouldern in Braunschweig

Klettern und Bouldern ist aktuell eine Trendsportart. Das zeigt sich auch im Angebot in Braunschweig. Gleich drei Möglichkeiten bietet die Löwenstadt. Am Westbahnhof am Ringgleis können Interessierte in der Fliegerhalle bouldern und klettern. Ihr Name ist historisch bedingt: Die Halle war einst ein Hangar. Die Halle öffnet täglich um 9.30 Uhr, nur montags erst um 15 Uhr. Geöffnet ist sie bis 23 Uhr, außer samstags und sonntags, da schließt die Halle bereits um 21 Uhr. Interessierte sollten sich vor dem ersten Besuch auf der Website über die Regeln informieren.

Auch im Greifhaus an der Hamburger Straße können Gäste klettern. Geöffnet ist das Greifhaus immer ab 10 Uhr. Es schließt von Montag bis Freitag um 23 Uhr und am Wochenende bereits um 21 Uhr. Auch der Aloha Sport Club hat eine Boulderwand. Die Öffnungszeiten sind dieselben wie für den Fußball.

Minigolf und Golf

Ob unter Schwarzlicht oder im Sand: In Braunschweig bieten mehrere Anbieter Minigolf indoor an. Das Indoor-Minigolf-Center bietet das gesamte Jahr über in einer Halle Minigolf im Strand-Ambiente an. Von Montag bis Freitag hat die Anlage ab 14 Uhr, am Wochenende ab 12 Uhr geöffnet. Sie schließt um 21 Uhr, nur Freitag und Samstag erst um 23 Uhr. Interessierte können den Platz online zu verschiedenen Startzeiten reservieren. Das Center befindet sich in der Marienberger Straße 7. Erwachsene zahlen für eine Runde 6,40 Euro, Kinder 4,90 Euro.

In Schwarzlicht leuchtet ein Vulkan an Loch 18. © Schwarzlichtlöwen Braunschweig | Schwarzlichtlöwen Braunschweig

Minigolf in knalligen Neonfarben bieten die Schwarzlichtlöwen an der Petzvalstraße 18. Es sei die einzige Anlage dieser Art in ganz Niedersachsen, sagen Braunschweiger auf ihrer Website. Dort können Interessierte Startzeiten für die Anlage buchen. Die Minigolfer bespielen auf der Anlage drei Themenwelten, die der Graffiti-Künstler Costwo gestaltete. Geöffnet hat die Bahn von Montag bis Mittwoch ab 15 Uhr, sonst ab 10 Uhr. Sie schließt um 20 Uhr, nur freitags um 21 Uhr und samstags um 22 Uhr. Der Eintritt kosttet von Montag bis Freitag 8 Euro für Kinder zwischen 5 und 15 Jahren, 10 Euro ab 16 Jahren und 9 Euro für Schüler und Studenten. Samstag und Sonntag kostet es jeweils einen Euro mehr. Familienkarten sind etwas günstiger. Achtung: Zutritt gewährt der Veranstalter erst Kindern ab 5.

Für alle, die lieber die großen Schläger schwingen, gibt es in Braunschweig den Golfclub Mulligan. Der Club bietet Interessierten Indoor-Golf-Simulation von über 250 Plätzen der Welt, Golfunterricht, Fitnesstraining für Golfer und weiteres an. Eine Stunde kostet für eine Person zwischen 10 und 15 Uhr 35 Euro, Gruppen zahlen in der Zeit pro Stunde 40 Euro. Zwischen 15 und 21 Uhr (sonntags geht es nur bis spätestens 19 Uhr) kostet es für Gruppen und Einzelpersonen 50 Euro die Stunde.

Bowling und Kegeln

Während Kegeln in Deutschland lange Tradition hat und oft in Restaurant-Kellern zu finden ist, sind Bowlingbahnen meist jünger und moderner. Neben Strike24 an der Hamburger Straße und dem Bowling Center in Stöckheim mit vielen Bahnen bietet auch die Black Mission Area in der Böcklerstraße zwei Bahnen an - unter Schwarzlicht.

Kegelbahnen gibt es noch einige in Braunschweig, obwohl der ehemalige Volkssport seit Jahrzehnten an Bedeutung verliert. Dennoch gibt es einige Anlaufstellen für Kegler: Unter anderem im Hotel und Restaurant Friedrichshöhe, dem Adriatic-Grill in Volkmarode, im Hotel Pfälzer Hof und im Restaurant Akropolis in Veltenhof-Rühme, im Romantica in der Innenstadt und in der Gastwirtschaft zum Eichenwald in Mascherode befinden sich Bahnen.

Eissport in der Region Braunschweig-Wolfsburg

Entspannt über Eis gleiten - das ist öffentlich in Braunschweig nicht möglich. In der Region gibt es jedoch drei Möglichkeiten, indoor Schlittschuh zu fahren. Die Eissporthalle Salzgitter öffnet etwa zwischen September bis Ende März seine Tore für Gäste. Interessierte können freitags Eisstockschießen und zweimal im Monat gibt es eine Schlittschuh-Disco. Schlittschuhe können sich Besucher für ein paar Euro leihen. Das Personal schleift auch Schlittschuhe - allerdings innerhalb von 24 Stunden.

Die Eis-Arena in Wolfsburg ist die Heimat der Grizzlys. © Grizzlys Wolfsburg/oh | City-Press GmbH

Auch die Eisarena in Wolfsburg öffnet meist im Oktober und schließt Ende März. Samstags bietet die Arena eine Eis-Disco an, zudem können auch Schlittschuhe abgegeben werden, um außerhalb der Öffnungszeiten geschliffen zu werden. Wer keine eigenen hat, kann sich welche leihen. Besucher sollten ihre Tickets online im Vorverkauf erwerben, an der Tageskasse steht nur ein begrenztes Kontingent zur Verfügung.

Sport auf Rädern: Skateboard, Rad und Kart in Braunschweig

Kart City in Wenden ist zumindest etwa zur Hälfte überdacht - bei Regen sollten Interessierte das im Hinterkopf haben. Fahren können Besucher einzeln oder in Gruppen, je nach Renndauer kostet die Teilnahme zwischen 39 und 69 Euro pro Person. Geöffnet hat die Halle Dienstag bis Freitag von 16 bis 21 Uhr und Samstag und Sonntag bereits ab 12 Uhr. An Feiertagen öffnet die Kart City zwischen 12 und 20 Uhr.

Skater Ercüment Kasalar zeigt in der Walhalla-Skaterhalle in Braunschweig einen seiner Tricks. © Florian Kleinschmidt/BestPixels.de | Florian Kleinschmidt

Für alle Menschen, die gerne Skateboard fahren, ist die Why’O’Land Skate- und Bike-Halle des Walhalla e.V. in Braunschweig indoor der richtige Ort. Bereits seit 2006 betreibt der Verein die Halle in der Nähe des Hauptbahnhofs in der Böcklerstraße. Hier können Skater, BMX-Fahrer und Skateboarder neben Miniramp, Jump Box, Banks, Rails viele weitere Herausforderungen angehen. Die Halle hat von Montag bis Donnerstag zwischen 16 und 21 Uhr geöffnet, Freitag und Samstag zwischen 14 und 22 Uhr und Sonntag von 14 bis 21 Uhr. Zwischen April und September ist montags geschlossen. Besucher sollten die Website vorher besuchen, es gibt zum Beispiel exklusive Zeiten für Räder und/oder Skateboards.

Schwimmbäder in Braunschweig

Schwimmer haben indoor in Braunschweig eine passable Auswahl: Neben den drei öffentlichen Bädern der Stadtbad GmbH hält sich sogar das Bad in Gliesmarode, das dank eines Fördervereins privat über die Runden kommt. Das größte Bad ist die Wasserwelt an der Hamburger Straße. Dort öffnet die Badewelt täglich um 8 Uhr und schließt um 21.30 Uhr. Nur sonntags schließt das Bad eine Stunde eher. Einlass ist bis zu einer Stunde vor Schluss möglich, Badeschluss ist 30 Minuten vor Schließung. Die Wasserwelt verfügt über ein 25-Meter-Becken mit sechs Bahnen, ein Aktivbecken und ein Freizeitbecken. Welche Bahnen in den drei Stadtbädern für Trainings belegt sind, können Besucher online einsehen. Der Eintritt variiert nach Alter, Ermäßigung und Badedauer.

Ein Blick auf das Freizeitbecken in der Wasserwelt. © NJ | Norbert Jonscher

Im Bürgerbadepark gibt es ein kleines Kursbecken und ein Mehrzweckbecken. Es ist sehr übersichtlich. Das Bad öffnet Dienstag, Mittwoch und Freitag um 10 Uhr und schließt um 14.30 Uhr. Sonntags ist es von 12 bis 17.30 Uhr geöffnet. Das Sportbad Heidberg verfügt als einziges Bad in Braunschweig über ein 50-Meter-Bahn. Es öffnet von Montag bis Samstag um 6 und am Sonntag um 8 Uhr. Es schließt montags, freitags und samstags um 19.30 Uhr, dienstags und mittwochs um 20.30 Uhr, donnerstags um 12.30 Uhr und sonntags um 18 Uhr. Das Bad in Gliesmarode öffnet Diestag bis Freitag um 7.30 Uhr, montags um 12 und am Wochenende um 9 Uhr. Es schließt von Montag bis Freitag um 21 Uhr, am Wochenende um 19 Uhr. Es verfügt über ein Spring-, ein Kinder-, ein Nichtschwimmer- und ein 25-Meter-Schwimmbecken.

Trampolinspringen macht besonders Kindern viel Spaß

Trampolinspringen bereitet insbesondere Kindern große Freude. Bei JumpXL können sie auf unterschiedlichen Trampolinen unter anderem Basketball spielen, über Hindernisse springen oder Ninja Warrior ähnliche Parcours bewältigen. Die Halle in Wenden öffnet für Besucher regulär Montag bis Donnerstag zwischen 15 und 20 Uhr, Freitag schließt sie eine Stunde später. Samstag von 10 bis 21 Uhr und Sonntag von 10 bis 19 Uhr.