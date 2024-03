Essen. In der Bundesliga stehen Titelrennen und Abstiegskampf im Fokus: Bayern kann vorlegen, Mainz und Bochum müssen gewinnen. Der Live-Ticker

Der FC Bayern München kann am 26. Bundesliga-Spieltag im Fernduell mit Bayer Leverkusen erneut vorlegen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gastiert an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Schlusslicht SV Darmstadt 98 und kann mit einem Sieg den Rückstand auf Leverkusen zumindest vorübergehend auf sieben Punkte verkürzen. Bayer tritt am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim SC Freiburg an.

In den übrigen Spielen am Samstagnachmittag steht der Abstiegskampf im Fokus. Der VfL Wolfsburg muss gegen den FC Augsburg ebenso punkten wie Borussia Mönchengladbach bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim und Union Berlin gegen Werder Bremen, um in der Tabelle nicht noch tiefer abzurutschen. Für den Vorletzten FSV Mainz 05 ist im Heimspiel gegen den VfL Bochum ein Sieg fast schon Pflicht.

Am Abend (18.30 Uhr/Sky) kann der Tabellendritte VfB Stuttgart mit einem Sieg bei der TSG Hoffenheim seine Champions-League-Ambitionen weiter untermauern.

dpa