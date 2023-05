"Top vorbereitet": Trapps Eintracht fürs Pokalfinale gerüstet

Di., 30.05.2023, 18.24 Uhr

Nationaltorhüter Kevin Trapp sieht Eintracht Frankfurt für das DFB-Pokalfinale am Samstag gegen Titelverteidiger RB Leipzig bestens gerüstet. Der zweite Pokal innerhalb eines Jahres soll her - auch als finaler Dank an den scheidenden Trainer.

