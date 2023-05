Fragen und Antworten zum Großen Preis von Monaco

Mi., 24.05.2023, 14.24 Uhr

Nach den schweren Regenfällen und Überflutungen in Imola und der darauffolgenden Absage des Rennens macht die Formel 1 nun bei ihrer nächsten Station Halt. Beim großen Preis von Monaco erwartet die Fans der Rennserie ein absoluter Klassiker. Wie geht die Formel 1 mit der Situation in Italien um? Welche sportlichen Konsequenzen ergeben sich aus der Absage? Kann Red Bull weiterhin das Feld dominieren? Im engen Stadtkurs des Fürstentums sowie in diesem Video werden die wichtigsten Fragen für das kommenden Rennwochenende geklärt.

Video: Sport