Medien: Köln erhält Prämie bei BVB-Meisterschaft

Mi., 24.05.2023, 10.23 Uhr

Warmer Geldregen als Zusatzmotivation für Punkte gegen den FC Bayern: Der 1. FC Köln erhält für den Fall, dass Borussia Dortmund am Samstag Deutscher Meister wird, eine Prämie in sechsstelliger Höhe. Köln empfängt am Samstag Serienmeister Bayern München, dem erstmals seit 2012 eine titellose Saison droht.

