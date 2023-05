"Nicht das schönste Spiel": DEB-Team übt Selbstkritik nach Sieg gegen Ungarn

So., 21.05.2023, 20.23 Uhr

Drei Siege in Serie, der Einzug in das Viertelfinale weiter möglich - dennoch waren die Akteure der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft nicht vollends zufrieden mit der gezeigten Leistung beim 7:2-Erfolg gegen Ungarn. "Wir sind ein wenig vom Gameplan abgekommen", erklärte Matchwinner John-Jason Peterka im Anschluss. Für die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis wartet nun am Dienstag Frankreich.

Video: Sport