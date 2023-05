"Wir werden sehen": Draisaitl lässt WM-Teilnahme offen

Di., 16.05.2023, 22.23 Uhr

Der Deutsche Eishockey-Bund darf bei der WM in Finnland weiter auf die dringend benötigte Unterstützung von Superstar Leon Draisaitl hoffen. "Ich stehe in Kontakt mit dem deutschen Team", sagte der NHL-Ausnahmestürmer von den Edmonton Oilers am Dienstag bei einem Medientermin seines Teams.

