Jenz: Schalke gegen Frankfurt "wieder ein Finale"

Di., 16.05.2023, 16.23 Uhr

Schalke-Verteidiger Moritz Jenz ist wieder fit und einsatzbereit für die anstehende Partie am Samstag gegen Eintracht Frankfurt. Die Entscheidung, ob der 24-jährige direkt in die Startelf des Tabellensechzehnten rückt, überlässt er seinem Trainer "Herrn Reis". Im letzten Heimspiel der Bundesliga-Saison will S04 den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Video: Sport