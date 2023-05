Alonso vor Halbfinale: Von Mourinho gelernt, "ein Leader zu sein"

Mi., 10.05.2023, 22.23 Uhr

Für Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso ist das Halbfinale in der Europa League auch an der Seitenlinie ein Highlight. Bei der AS Rom trifft der Spanier auf seinen einstigen Trainer bei Real Madrid, Jose Mourinho. Der Werkself winkt das erste europäische Finale seit 2002 - und dafür soll im Hinspiel am Donnerstag der Grundstein gelegt werden. Mehr als 70.000 Fans werden zum Stadio Olimpico pilgern, darunter 2.500 mitgereiste Bayer-Anhänger - ein Hexenkessel wartet auf Bayer.

