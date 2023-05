Dank Dardai: Hertha-Fans glauben wieder an Klassenerhalt

So., 07.05.2023, 16.54 Uhr

Nach dem wichtigen 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart lebt die Hoffnung auf den Klassenerhalt in Berlin. Die Fans der Hertha machen den neuen Aufschwung in der Hauptstadt vor allem an Trainer Pal Dardai fest. Vor dem Training bejubelten die Herthaner und Herthanerinnen den Ungar. Dieser ist mit den Gedanken aber schon beim nächsten Spiel.

