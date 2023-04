Frauen-WM: Voss-Tecklenburg möchte "jedes Spiel gewinnen"

Mo., 24.04.2023, 16.25 Uhr

Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg blickt optimistisch auf die Frauen-WM in Australien und Neuseeland. Die 55-Jährige möchte für das Turnier das Maximum aus ihrer Mannschaft holen und hofft darauf, "jedes Spiel zu gewinnen". In der Gruppenphase treffen die DFB-Frauen auf Marokko, Kolumbien und Südkorea. Das erste Spiel bei der WM in "Down Under" findet am 20. Juli statt - das Finale steigt einen Monat später am 20. August.

