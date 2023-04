Vierter DEL-Titel: Red Bull München ist deutscher Meister

Mo., 24.04.2023, 10.23 Uhr

Red Bull München ist zum vierten Mal deutscher Eishockey-Meister. Es ist der erste Titel seit 2018 und ein erneuter Triumph für Meistermacher Don Jackson. Im packenden fünften Play-off-Finalspiel gelang den Münchnern ein 3:1 gegen den bayerischen Rivalen ERC Ingolstadt und damit vorzeitig der entscheidende Sieg zum 4:1 in der "Best of seven"-Serie.

