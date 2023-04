Warriors gleichen aus - Matchbälle für Knicks und Hartenstein

Mo., 24.04.2023, 10.23 Uhr

Trotz zweier Aussetzer seines Superstars Steph Curry hat NBA-Champion Golden State Warriors in einem Play-off-Krimi gegen die Sacramento Kings zum 2:2 in der Serie ausgeglichen. Einen Matchball erarbeiteten sich derweil die New York Knicks und Isaiah Hartenstein im Duell mit den Cleveland Cavaliers.

