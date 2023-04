NHL: Draisaitl führt Edmonton zum Ausgleich

Do., 20.04.2023, 10.24 Uhr

Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in den Play-offs der NHL mit einer beeindruckenden Leistung zum ersten Sieg gegen die Los Angeles Kings geführt. In der Best-of-seven-Serie steht es damit 1:1, weiter geht es am Sonntag mit dem ersten Heimspiel der Kings.

