Streich sieht Sperre gelassen: "Kein Weltuntergang"

Do., 09.02.2023, 17.24 Uhr

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg sieht seine Sperre beim baden-württembergischen Derby am Samstag gegen den abstiegsbedrohten VfB Stuttgart gelassen. "Die Jungs sind in keinster Weise davon abhängig, ob ich da draußen stehe oder nicht", sagte der Coach am Donnerstag. Auch auf der Tribüne wird man Streich vergeblich suchen - der Trainer wird das Spiel im Stadion auf einem Bildschirm verfolgen.

