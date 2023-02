Vor Duell gegen RB: Fischer zollt Rose großen Respekt

Do., 09.02.2023, 15.54 Uhr

Vor dem Bundesliga-Duell gegen RB Leipzig hat Union-Trainer Urs Fischer seinem Gegenüber Marco Rose großen Respekt gezollt: "Marco hat die Jungs wieder in die Spur gebracht". Zudem spricht er über die aktuelle Tabelle:"Die Situation sieht gut aus, aber es ist nur eine Momentaufnahme", so der Schweizer vor dem Topduell am Samstag.

