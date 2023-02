"Wollen zur EM": Tedesco übernimmt belgische Nationalmannschaft

Mi., 08.02.2023, 21.23 Uhr

Als Nationaltrainer Belgiens zur EM 2024 in Deutschland: Domenico Tedesco hat sich einen begehrten Job gesichert. Der 27-Jährige unterschrieb einen Vertrag, der die Europameisterschaft im kommenden Jahr einschließt. Seine wichtigste Aufgabe ist also klar. "Wir wollen nach Deutschland, wir wollen zur EM 2024", sagte Tedesco. Ob mit den alten Recken oder Jungspunden, ließ er offen: "Meine Meinung ist, dass es kein jung und alt gibt, sondern nur gut oder schlecht. Wir haben nicht so viel Zeit für Experimente."

