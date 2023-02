Argentinien, Chile, Paraguay und Uruguay reichen Bewerbung für WM 2030 ein

Di., 07.02.2023, 21.23 Uhr

Argentinien, Chile, Paraguay und Uruguay haben ihre gemeinsame Bewerbung für die Ausrichtung der Fußball-WM 2030 eingereicht. Das verkündeten die Verbände, die das Turnier 100 Jahre nach der Erstaustragung in Uruguay wieder nach Südamerika holen wollen, am Dienstag in Buenos Aires.

