Leipzig: Nkunku kehrt ins Mannschaftstraining zurück

Di., 07.02.2023, 19.24 Uhr

Christopher Nkunku ist beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig nach langer Verletzungspause ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der 25-jährige Franzose absolvierte am Dienstag bei eisigen Temperaturen am Cottaweg das Aufwärmprogramm mit dem Team, die Belastung soll in Hinblick auf das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Manchester City (22. Februar) nun stetig gesteigert werden.

