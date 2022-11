Flick denkt nicht an Rücktritt: „Habe Vertrag bis 2024“

Bundestrainer Hansi Flick denkt auch im Fall des Ausscheidens in der WM-Vorrunde nicht an einen Rücktritt. „Das kann ich bestätigen, von meiner Seite - ich weiß nicht, was sonst noch so kommt“, sagte Flick im FIFA-Medienzentrum in Al-Rajjan.

„Ich habe Vertrag bis 2024, ich freue mich auf die Heim-EM, aber das ist noch lange hin.“ Die DFB-Auswahl braucht am Donnerstag (20.00 Uhr/ARD und Magenta TV) einen Sieg gegen Costa Rica, um das Achtelfinale der Fußball-Endrunde in Katar zu erreichen.

Auch aufgrund der Gruppenkonstellation - Deutschland ist mit bislang einem Punkt Letzter hinter Spanien (4), Japan (3) und Costa Rica (3) - gehe er „sehr stark“ von einer defensiven Ausrichtung der Mittelamerikaner aus. Costa Rica könnte ein Remis zum Einzug in die K.o.-Runde genügen.

„Wir wollen das Spiel natürlich gerne früh klar machen, um auch etwas Druck auf die andere Partie auszuüben, aber wir wissen, dass es schwer wird, gegen eine sehr defensive Mannschaft“, sagte Flick.

Schiedsrichterin Stéphanie Frappart vertraut Flick bei deren historischem Einsatz im Deutschland-Spiel gegen Costa Rica zu „100 Prozent“. Er sei der Meinung, „sie hat es verdient aufgrund ihrer Leistung“, sagte der Bundestrainer. Die Französin Frappart wird als erste Frau ein Spiel bei einer Männer-WM leiten. „Wir freuen uns auf dieses Spiel, und ich hoffe, dass sie sich auch auf dieses Spiel freut“, sagte Flick.