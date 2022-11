Viele Nullnummern: FIFA erklärt torlose WM-Spiele

Sa., 26.11.2022, 19.24 Uhr

Bereits mitten in der Vorrunde steuert die Fußball-WM in Katar auf einen traurigen 0:0-Rekord zu. Eine Überraschung? Nicht für den Weltverband FIFA und seine Technical Study Group (TSG). "Das passiert, weil die Teams zu Beginn nicht zu viel Risiko eingehen wollen", sagte der frühere Bundesligaspieler Sunday Oliseh. An den ersten Spieltagen der acht Vorrundengruppen gab es vier torlose Begegnungen, am zweiten Spieltag kam bislang das 0:0 zwischen England und den USA dazu. Bis zum Rekord fehlt damit nicht mehr viel.

