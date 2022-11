Saudi-Arabien feiert WM-Sensation, Fassungslosigkeit in Argentinien

Di., 22.11.2022, 17.24 Uhr

Nach dem 2:1-Überraschungssieg von Saudi-Arabien gegen die hochfavorisierten Argentinier kannte der Jubel der Fans in Katar und in der Hauptstadt Riad keine Grenzen mehr. Etliche Saudis feierten ihre WM-Helden nach dem Triumph über Messi, Di Maria und Co. In Buenos Aires hingegen herrschte nach der Blamage dagegen Fassungslosigkeit bei den argentinischen Fans.

Video: Sport