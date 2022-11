NHL: Draisaitl und Stützle treffen - und kassieren Klatsche

Di., 22.11.2022, 11.24 Uhr

Zwei Klatschen trotz zwischenzeitlichem Ausgleich: Sowohl für Eishockey-Superstar Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers als auch für NHL-Youngster Tim Stützle und die Ottawa Senators waren es zwei Spiele zum Vergessen. Zwar trafen die beiden Deutschen für ihre Teams jeweils zum zwischenzeitlichen 1:1. Doch am Ende gingen Draisaitls Oilers bei den New Jersey Devils und Stützles Senators in San Jose übel unter. Bei den Sharks fand sich dabei ein Stanley-Cup-Sieger in der Zuschauerrolle wieder.

Video: Sport