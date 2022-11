NBA: Nächste Pleite für Wagner in Indiana - Hartenstein gewinnt

Di., 22.11.2022, 09.23 Uhr

Basketball-Nationalspieler Franz Wagner bleibt einer der großen Leistungsträger der Orlando Magic in der NBA. Der 21-Jährige war mit 20 Punkten erfolgreichster Werfer seiner Mannschaft, konnte in Indiana aber die zweite Pleite gegen die Pacers innerhalb von zwei Tagen nicht verhindern. Während Isaiah Hartenstein mit den New York Knicks bei den Oklahoma City Thunder triumphierte, ging Meister Golden State Warriors ohne Finals-MVP Stephen Curry und drei weiterer Topspieler bei den New Orleans Pelicans baden.

