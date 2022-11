Kemme überzeugt bei MagentaTV mit Worten zu One-Love-Eklat

Es ist nur ein Stück Stoff, ein kleines zudem. Und doch ist die Aufregung darum so groß, dass die gesamte Fußballwelt darüber diskutiert. Auf der Binde der Spielführer darf bei dieser Weltmeisterschaft nicht „One Love“ stehen, diesen Hinweis auf Vielfalt und Selbstbestimmung der Sexualität wollten sich sieben europäische Mannschaften als Protest gegen das homophobe Regime des Gastgeberlandes Katars leisten. Die Fifa war dagegen.

Der Weltverband, der sich auf Gedeih und Verderb an Katar gekettet hat, schreibt den Mannschaften vor, welche Utensilien benutzt werden dürfen. Natürlich mit Hintergedanken hat er eigene Binden kreiert, mit vergleichsweise unverbindlichen Slogans wie „Save the Planet“ oder „Protect Children“. Die Erde zu retten und Kinder zu beschützen, dagegen können ja nicht mal Katars Herrscher sein.

DFB will die Konfrontation nicht auf dem Rücken von Neuer austragen

Die Fifa hat den Verbänden, die dazu bereit gewesen wären, Geldstrafen zu zahlen, mit sportlichen Sanktionen gedroht. Es bestünde die Möglichkeit, den Spielführern eine Gelbe Karte unter die Nase zu halten, was sich im Turnier zu einem Nachteil für die Mannschaft entwickeln könnte, weil ein Spieler bei der WM nach einer zweiten Gelben Karte für eine Partie gesperrt wird. DFB-Präsident Bernd Neuendorf betont, der Verband werde die „von der Fifa herbeigeführte Konfrontation nicht auf dem Rücken von Manuel Neuer austragen“.

Verbände stehen jetzt nur auf den ersten Blick als Feiglinge da

Es ist auf den ersten Blick extrem ärgerlich, dass der DFB eingeknickt ist. Hätte man nicht eine Gelbe Karte für Neuer riskieren und die Binde in jedem Spiel an einen anderen aus dem Team weiterreichen können? So kreativ hätte man nur dann sein können, wenn nicht noch härtere Strafen drohen würden: Auch Platzverweise und Punktabzüge stehen im Raum, bewusst hat sich die Fifa bei ihrer Machtdemonstration alles offengelassen.

Die betroffenen Vertreter der europäischen Verbände stehen jetzt als Feiglinge da. Aber vergessen wir nicht, wer sie hier erpresst hat. Diese Fifa verdient nur noch Verachtung.

