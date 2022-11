"Machtdemonstration", "Zensur": DFB-Bosse verärgert über FIFA-Entscheidung zur "One Love"-Binde

Mo., 21.11.2022, 17.23 Uhr

Die Empörung im DFB-Lager ist groß: Präsident Bernd Neuendorf und Geschäftsführer Oliver Bierhoff war die Verärgerung über die FIFA in der Posse um die 'One Love'-Kapitänsbinde von Manuel Neuer anzumerken. Am Montag verkündete der Weltverband, dass ein Tragen der Binde sportliche Sanktionen nach sich ziehen würden. Konkrete Strafen nannte die FIFA dabei nicht.

Video: Sport