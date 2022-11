NBA: Schröder kommt in Schwung - bittere Pleite für Mavs

Mo., 21.11.2022, 09.24 Uhr

Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder kommt nach seiner Daumen-Operation in der NBA langsam wieder in Schwung. In seinem zweiten Spiel nach der Verletzungspause erzielte der Guard der Los Angeles Lakers beim 123:92-Kantersieg gegen die San Antonio Spurs 13 Punkte, zwei Rebounds und zwei Assists. Derweil mussten die Dallas Mavericks ohne den am Rücken verletzten Maximilian Kleber eine bittere Pleite gegen Denver hinnehmen - obwohl die Nuggets erneut auf den zweifachen MVP Nikola Jokic verzichten mussten.

